富士通クライアントコンピューティング（FCCL）と島根富士通は、小中学生を対象に同社製ノートPCを組み立てる「第19回FMVパソコン組み立て教室」を2026年8月22日に島根富士通（島根県出雲市）で開催すると発表した。今回は、親子でノートパソコンを組み立てる従来の体験に加え、AIと対話しながらゲームを作って動かす新プログラムを実施する。今回の組み立て教室では、14.0型ワイド液晶搭載ノートパソコンとして世界最軽量の約634g