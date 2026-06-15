【モデルプレス＝2026/06/15】女優の松本まりかと⾼橋メアリージュンが6月15日、都内で開催されたドラマ「エミリとマリア」（6⽉18⽇24時59分〜MBSドラマ特区枠／23時30分〜tvk）第1話先⾏上映会&トークイベントに出席。高校生時代のエピソードを明かした。【写真】41歳主演女優「健康的で素敵」センス光る差し入れ◆松本まりか＆高橋メアリージュン「エミリとマリア」本作は、アパレルブランドを経営