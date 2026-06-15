ワールドカップ北中米大会でアメリカがイラン代表の入国に対して厳しい規制をもうけたことを2026年6月14日放送の「サンデー・ジャポン」（TBS系）がとりあげた。入国規制の理由は何だったのか。イランサポーターのチケットはすべて取り消し番組は主催国が交戦状態である国を受け入れるのはワールドカップ史上初めてと報じる。イラン代表は当初、キャンプ地をアリゾナ州に置く予定だったが、アメリカ側が受け入れずメキシコに変更。