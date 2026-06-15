俳優の武田真治の妻でモデルの静まなみが14日、自身のインスタグラムで娘の誕生日を祝ったことを報告した。 【写真】かわいい足もオープンテラスのゴージャスなディナータイム 静は「週末は娘のお誕生日祝いで久しぶりに家族でディナーお天気も良くて良かった」と伝え、オープンテラスで食事を楽しむ様子をアップ。ドット柄のワンピースと横に置かれたブラウンのバッグのトー