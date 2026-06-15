福原遥 ブルガリ アンバサダーの福原遥が、メゾンの新たな旗艦店のオープンを記念し、「ブルガリ 心斎橋」へ来場し、クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。【写真】「ブルガリ 心斎橋」に来場した福原遥＆着用ジュエリー壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ心斎橋」を6月13日にオープンした。メゾンの美学