「後楽園のお煎茶お庭そだち」提供：岡山後楽園 岡山市の岡山後楽園は、園内の茶畑で2026年に収穫した新茶の茶葉で作った煎茶「後楽園のお煎茶お庭そだち」を600袋限定で6月19日から販売します。 後楽園の茶畑は、今から約300年前、岡山藩主・池田綱政が後楽園を作る際に園の景観に田園風景を取り入れようと設けられたものです。現在は約3000㎡の面積を有し、毎年5月には茶つみ祭が開かれています。 今年は5