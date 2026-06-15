じげん（3679、東証プライム市場）を会社四季報は「求人や不動産等の情報を一括検索する集約的サイトを展開。成果報酬型課金に強み。M&A積極」と伝え、業績欄の見出しを【堅調】としている。【こちらも】金融ITの成長企業シンプレクスHD高収益モデルが支える長期成長力2006年に設立、08年にライフメディカルサポート事業として、転職情報検索サイト「転職EX」サービスを開始。歴史をスタートさせた。ホームページでは