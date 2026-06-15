株式市場は最高値圏で推移している。新NISAで積み立ててきた資産に、含み益が出ている人も多いだろう。【こちらも】日銀利上げ観測で変わる資産選択新NISAに「債券」という選択肢が加わる意味利益が出ているときほど、人はコストに目を向けにくい。だが投資信託の信託報酬は、相場が上がっても下がっても、毎年リターンを押し下げる。相場もリターンも誰にも読めない。だが信託報酬は、自分で選べる数少ない変数だ。新NISA