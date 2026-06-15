日本は初戦のオランダで2-2ドロー日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。グループ全チームが第1戦を終え、日本はフェアプレーポイントの差で2位につけている。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同14分に中村のゴールで同点に追いつくも、同19