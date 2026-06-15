快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」を展開する「Yogibo」「ムーミン」とのコラボレーション新グッズとして「MOOMIN Yogibo Max vintage」「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」、数量限定セット「MOOMIN Yogibo Max vintage ＆ Support ニョロニョロセット」が発売されます☆ Yogibo(ヨギボー)「ムーミン」コラボレーションシリーズ 予約開始日時：2026年6月15日（月）昼12:00（予定）お