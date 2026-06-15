女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１６日に、第５７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づ