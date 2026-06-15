７日、無形文化遺産公演の出演者と記念撮影する代表団のメンバー。（南昌＝新華社配信／胡暁山）【新華社南昌6月15日】米国ユタ州ボックスエルダー学区の教員・生徒でつくる代表団がこのほど、中国江西省九江市の廬山を訪れた。現地では「廬山無形文化遺産カーニバル」が開かれており、一行31人は廬山植物園や蘆林1号博物館を見学した後、牯嶺街心公園で無形文化遺産に関する公演を鑑賞した。代表団のメンバーは、公演会