5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が、あす16日放送の「『ザ！世界仰天ニュース』今夜も身近な危険にゾーッとして仰天！2時間スペシャル」（後9：00〜後10：54）に出演する。【写真】「真・運命」をリリースする山中柔太朗＆曽野舜太スタジオでは、ゲストが大失敗した出来事をトークする。「鍋が大好きなんです！」という曽野は、具材の中でも特に好きなほうれん草を入れて自分で鍋を作ったという。しかし、あるミ