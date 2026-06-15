フィギュアスケーターの本田紗来が、あす16日放送の「『ザ！世界仰天ニュース』今夜も身近な危険にゾーッとして仰天！2時間スペシャル」（後9：00〜後10：54）に出演する。【写真】「めちゃくちゃかわいい」「足ほっそい」本田紗来のミニ丈スタイルの“大学生コーデ”スタジオでは、ゲストが大失敗した出来事をトークする。本田は高校受験のための勉強で椅子に座りすぎたことが原因で、「尾てい骨が折れました」と告白。また、