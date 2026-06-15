JRAが15日、定例会見を開いた。3月14日から始まったグリーンチャンネルの中央競馬全レース中継の無料ライブ配信。YouTubeのJRA公式チャンネル、グリーンチャンネルWEB、JRA公式アプリで配信されており、3つのプラットフォームの最大同時接続数は一日平均で33・3万人、ダービー当日は56・3万人だった。一方、グリーンチャンネルの加入件数は無料ライブ配信が開始される前の2月末時点で35万1258名に対し、4月末で31万8270名と減