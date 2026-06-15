今年10月から稼働予定のデータカードダス「アイカツ！アンコール」の公式Xが15日に更新。レジェンドコラボパートナーを発表した。「キービジュアル公開」と書き出して「DCD『アイカツ！アンコール』キービジュアルが公開」と補足。「レジェンドコラボパートナーとして『橋本環奈さん』に就任頂きました」と報告した。橋本は2014年にも同タイトルとコラボしており、コラボパートナー就任は今回で2回目。「コラボレーションの