俳優・タレントの杉浦太陽さんが6月15日までに自身のインスタグラムを更新。三男・幸空（コア）くんと、次女・夢空（ユメア）ちゃんが“昭和の風景”に溶け込む愛らしい姿を公開しました。【写真を見る】【 杉浦太陽 】三男＆次女の “昭和タイムスリップ” ショットを公開「ちゃぶ台と箱型テレビがいい感じ」杉浦さんは「昭和なコアとユメア タイムスリップしたみたい」と綴り、東京・池袋にある屋内型テーマパーク「ナンジャタ