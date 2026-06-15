日銀は15日から2日間開く金融政策決定会合で、利上げを決める方向で議論する。政策金利を現状の0.75%程度から1.0%程度へと引き上げる見通しだ。物価の上振れリスクを重視節目となる可能性が高い会合だが、入院中の植田総裁は不在だ。植田氏は議案への投票権は持たず、書面で意見を表明する。氷見野副総裁が議長を務め、総裁を含め9人いる政策委員のうち8人の多数決となる。利上げを決めれば2025年12月以来、半年ぶりとなる。中東情