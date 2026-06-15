NHK・Eテレのトーク番組「こどもピンチ！レスキュー隊〜君のピンチが世界を救う！〜」が22日午後後7時から放送される。子どもたちがピンチに陥った時の対処を考える番組。とにかく明るい安村（44）とゆうちゃみ（24）が、小学生3人のレスキュー隊メンバーと共に様々なピンチのエピソードを披露。その解決・対処法を一緒に考えていく。「お母さんが電車に駆け込み乗車して妹を駅に置いてきぼり」「部屋に隠していた30点のテストを親