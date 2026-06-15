売れ残った犬の奇跡の成長物語が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で88万9000回再生を突破し、「運命の出会いだね」「嬉しくなっちゃいました」「縁は不思議ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『5万円で売れ残った犬』を飼った結果→不安そうな顔をしていたので、愛情を注ぎ続けて…3年後の『表情の違い』】 5万円で売れ残った犬 Instagramアカウント「chimaki.cafe