ニコニコ笑顔を浮かべながら、飼い主さんにおもちゃを見せてくれる柴犬さん。しかし、棚の下に落としてしまって…まさかのハプニングで見せた『表情』が話題になっているのです。 思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で13万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：ニコニコ笑顔の犬が『棚の下におもちゃを落としてしまった』結果…動揺しすぎて見せた『表情の激変』】 笑顔でおもちゃ