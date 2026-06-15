日本酒缶の市場拡大プロジェクト「酒缶推進委員会」が始動した。現状、日本酒の容器は瓶や紙パックが主流だが、近年は小容量（180ml・200mlなど）の試しやすさや扱いやすさなどが好感され、缶入り製品の注目が高まっている。その機運をさらに盛り上げて国内外のマーケットを開拓するため、170以上の酒蔵とネットワークを持つAgnavi（アグナビ）、製缶大手の東洋製罐、元祖生原酒缶「ふなぐち」で知られる菊水酒造（新潟）の3社が