6月28日よりNHK BSP4K・NHK BSにて放送される福本莉子主演のプレミアムドラマ『勿忘草の咲く町で ～安曇野診療記～』のゲスト出演者として、長野博、白石加代子、高橋ひとみ、神保悟志、前田亜季、中島ひろ子、長野凌大、平泉成、杉田かおる、六平直政、大方斐紗子、三浦貴大、宇梶剛士の出演が発表された。 参考：福本莉子主演ドラマ『勿忘草の咲く町で』に土村芳、田辺桃子ら出演キービジュアルも 本