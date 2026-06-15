きょう未明、山形県上山市の国道１３号で乗用車と軽乗用車が正面衝突する事故がありました。 【画像】未明に車2台が正面衝突 この事故で、軽乗用車を運転していた、新潟県の会社員の男性（５５）が死亡しました。乗用車が対向車線にはみ出したとみられます。 警察などによりますと、きょう午前２時前、上山市関根の国道１３号で乗用車と軽乗用車が正面衝突する事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた、新潟県