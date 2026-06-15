米全国紙のＵＳＡトゥデーは１４日（日本時間１５日）、カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、フィリーズの今夏補強ターゲットになっていると報じた。フィリーズでは、巨人在籍経験もあり、レンジャーズ時代の２０２３年にはゴールドグラブ受賞右翼手のＡ・ガルシア（３３）が右広背筋の筋断裂で６０日間の負傷者リスト入りしている。その代役として今夏のトレード期限までに、エンゼルスのＪ・アデル外野手（２７）と、鈴木が補