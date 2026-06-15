ものまねタレント・りんごちゃんの変ぼうに衝撃が走った。りんごちゃんは１３日放送のＴＢＳ系「熱狂マニアさん！」（土曜・午後７時）に出演し、「冷食ダイエット」に挑戦。ドン・キホーテの冷凍食品を３日間食べ、体重は７４・８キロから７２・８キロに減量。ウエストは９０センチから８８センチにダウンし、「うええ！やせてる！」「またやせちゃったよ〜」と驚がくした。減量後のりんごちゃんはあごのラインがほっそり