JRAは15日、大阪市のアクア堂島NBFタワーで関西定例会見を開き、レース後に出走取り消しが発生した6日の英ダービー（G1、エプソム芝2410メートル）について関西競馬記者クラブが質問し、審判担当の松窪隆一理事が回答した。この件はA・オブライエン厩舎4頭出しで最有力候補とみられたベンヴェヌートチェッリーニ（牡3、父フランケル）が発馬機内で左トモが挟まり、公正なスタートを切れなかったと裁決委員が判断し、10位入線な