ＪＲＡは１５日、２０２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５歳）が選出されたと発表した。また、顕彰者には今年３月に定年で引退した国枝栄元調教師、騎手時代にＪＲＡ通算２５４１勝を挙げた蛯名正義調教師が選出された。オジュウチョウサンは記者投票で１３６票を獲得し、選定基準となる投票者（記者１５７人）の４分の３（１１８票）以上をクリアする８６・６％の得票率となり、見事に殿堂入りを果たした。障害馬の