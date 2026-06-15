アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の正門良規が、１６日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。デビューしてうれしかったことを明かした。正門の同期は、「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」永瀬簾と、「なにわ男子」西畑大吾。この２人とは「ジュニアの時、もともと同じグループやって、付き合いでいうと１０数年。プライベートも仕事も１番仲がいい」という。正門、永瀬、西畑のＬＩＮＥグループもあり、「しょっちゅう