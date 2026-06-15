女優ハム・ソウォンが離婚後、娘の養育をめぐる切実な悩みを打ち明けたなか、家族相談のプロ、イ・ホソンが骨身に染みる現実的な助言をした。去る6月13日、韓国で放送されたSBS Plus『イ・ホソンのサイダー』第24回には、ハム・ソウォンが相談者として出演し、18歳年下の元夫、ジンファとの離婚後、娘ヘジョンちゃんのために父親との面会を継続すべきか、率直な心境を告白した。【写真】ハム・ソウォン、娘の肥満判定に不満爆発ハ