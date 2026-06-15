LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが、ステージ外でも輝く“チームワーク”で世界中の音楽ファンを魅了している。6月14日、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』のビハインド映像が公開された。【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”映像には、『ICONIC BY MISTAKE』でグローバルチャートを席巻している3組の控室での様子が収められている。