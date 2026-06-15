ミニストップは、6月5日より、ミニストップアプリ限定で毎週金曜日に店内淹れたてコーヒーSサイズの無料クーポンを配布するキャンペーンを開始した。ホット･アイスいずれか1杯を無料で利用できるクーポンを、一人1枚限定で当日に使用できる。ミニストップアプリではこのほかにも各種クーポンを用意しており、来店促進を図る。金曜日限定コーヒーSサイズ無料〈毎週金曜日限定でコーヒー1杯無料〉キャンペーンでは、店内で淹れたて