整備が進む、銚子連絡道路の3期区間。匝瑳市から旭市までを結ぶ。 関東最東端のバイパス「銚子連絡道路」 銚子連絡道路の概要 関東地方で最も東に位置する千葉県銚子市は、古くから太平洋航路の物流拠点として発展し、現在も水揚げ量日本一を誇る銚子港を擁するほか、県東部は国内有数の農業地帯として首都圏の食を支える存在だ。一方で、都心から100km以上離れた立地ゆえ、物流の効率化や定時性の確保は長年の課題となってき