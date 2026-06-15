◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)強豪オランダとのグループステージ初戦を戦った日本代表。両チーム無得点で迎えた後半には、2度リードを奪われましたが、いずれも同点に追いつき「2-2」の引き分けとしました。試合を振り返ったキャプテン・板倉滉選手は「先に先制されて追いついて、もう1回得点されてっていう非常にタフな試合にはなりましたけど