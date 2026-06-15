フェイスマスクブランドとして多くの女性に愛されるルルルンから、新発想の集中ケア美容液「ルルルンカフェインセラムショット」が登場します♡朝の顔まわりのもたつき感や、大切な予定前の肌コンディションが気になる時に使える個包装タイプの美容液で、必要な時だけ手軽にケアできるのが魅力。持ち運びにも便利な“1ショット美容液”として、毎日のスキンケアに新しい選択肢を提案します。 塗るカフェイン美容という新発