カブス・今永昇太投手の次回登板が、15日午後7時5分（日本時間16日午前9時5分）開始の本拠地でのロッキーズ戦に決まった。クレイグ・カウンセル監督が14日（同15日）に公表した。今永は今季、14試合に登板して4勝6敗、防御率4・44。5月13日のブレーブス戦から自身4連敗中。前回登板の10日のロッキーズ戦は5回2安打7奪三振で無失点に抑えるも、自身の白星は手にできなかった。そこから中4日で再びロ軍と対戦。5月7日のレ