「FIFAワールドカップ2026」サッカー日本代表の上田綺世と中村敬斗が、6月10日発売のグラビア週刊誌『anan』2499号（マガジンハウス）スペシャルエディションの表紙とグラビアに登場している。【写真】「カッコイイ！」中村敬斗の貴重なオフショットも掲載上田と中村は、日本代表の初戦となったオランダ戦に出場し、劇的ドローに貢献した。『anan』では、ピッチ上の勇姿から一転、スタイリッシュなコーディネートで魅了する。