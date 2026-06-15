タレント上沼恵美子（71）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さんを追悼した。玉緒さんの訃報を受け、上沼は「ショックだった。あんな良い人おらへんで？」と惜しんだ。芸能人に対する表現として「“大スターなのに、大女優なのに気さく”とかよく言うやんか？言うてるだけで、みんなそうでもない…悪いけど。私は見てきた」と苦笑い。「人見て変