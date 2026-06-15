Aぇ！groupの末澤誠也（31）と正門良規（29）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。大先輩である俳優・木村拓哉（53）との交流を明かした。同番組で「木村拓哉さんと一緒にワンちゃんと散歩をさせていただいた」と切り出した末澤。自身も犬好きという末澤は「一緒に散歩したいな」と思い立ち、木村に直接連絡したという。そして木村との「今日散歩されますか？」「するよ」「ご一緒させ