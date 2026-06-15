「キューブ」？ 「マーチ」？ 「ティーダ」??日産自動車は4月14日に「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表し、このビジョンに基づき、次世代技術の進化、強靭な商品ポートフォリオの構築、新たなグローバル市場戦略、そして商品ファミリーを軸とした事業モデルにより、持続的な競争優位の確立を目指すことを明らかにしました。その中で、日本市場においては次世代プロパイロットの導入やモ