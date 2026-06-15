ASUS JAPANは、Republic of Gamers（ROG）ブランドのゲーミングARグラス『ROG XREAL R1』の国内販売を発表した。予約受付は6月15日14時より開始された。 （関連：【画像】迫力満点のゲーミング空間が眼前に！） 本製品は、XRハードウェア開発を手掛けるXREALとの協業により誕生したゲーミングARグラスで、240Hz対応マイクロOLEDパネルを搭載したゲーミングARグラスとしては世界初となる（2026