FIFAランキング18位の日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第１節で、同８位のオランダ代表と対戦。２度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。前半をスコアレスで終えると、後半開始直後にフィルジル・ファン・ダイクのヘディング弾で先制を許す。それでも57分、中村敬斗が鮮烈なミドルシュートで同点弾を奪取。しかし64分に再び勝ち越されたものの、88分にCKから小川航基