【Ｗ杯GS第１節】日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム価値のある、本当に価値のある勝点１だ。常に先行される苦しい展開のなか、優勝候補の一角であるオランダを相手に、二度も追いついてみせた。ここで「黒星」を喫するのか、それとも「引き分け」で終えるかによって、これからのグループステージの戦い方は大きく変わってくる。逆境のなか、最後まで粘り強く戦って、貴重な勝点をもぎ取った選手たちの奮闘