現役Jリーガーによるゴールキーパー専門のサッカークリニックが、長崎市で開かれました。 長崎スタジアムシティのフットサルコートで行われた、ゴールキーパークリニック。 県内の小中学生18人に指導したのは、井岡海都選手らJリーグで活躍するゴールキーパー3人です。 （井岡 海都 選手） 「まずは楽しんで