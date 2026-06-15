犯罪被害者の刑事裁判への参加を認める「被害者参加制度」の対象事件拡大などを視野に入れた検討を平口法務大臣が15日、有識者らからなる法制審議会に諮問しました。15日に開かれた法制審議会では、平口法務大臣の代理として出席した三谷副大臣が、被害者とその家族に対する刑事手続きへの関与の在り方について検討を求めました。ことし3月に閣議決定された2030年度までの5年間の「犯罪被害者等基本計画」を受けたもので、具体的に