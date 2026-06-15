お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが15日、自身のインスタグラムを更新。サッカーW杯を現地で観戦した写真を公開し、次男が現地メディアからインタビューを受けたことを明かした。【写真】ハイヒール・モモコ＆次男、地元メディアからインタビュー受ける様子（4枚目）投稿で、「本当に良い試合でした」「同点で盛り上がりました」「観客もみんな楽しみました」と、絵文字を添えてコメント。『FIFAワールドカップ2026』日本代表