女子プロボウラーの浅田梨奈（35＝スターレーン）が15日、自身のインスタグラムを更新。妊娠したことを発表した。「皆さまへこの度、新しい命を授かりました」と報告し「初めてのことで不安も多々ありますが、無事に生まれてきてくれることを願いながら毎日を過ごしております」と心境を告白。「トーナメントやPリーグも欠場している為、応援をしてくださっている皆さまには、ご心配をおかけしてしまいごめんなさい。トーナ