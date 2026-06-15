今秋に行われる愛知・名古屋アジア大会に出場する陸上の内定選手記者会見が15日、名古屋市内で開かれた。前日まで実施された日本選手権の男子400メートル障害で日本高校記録を連発して初優勝した後藤大樹（たいじゅ、17＝京都・洛南高）が出席。最大のインパクトを残した高校2年生は、壇上で緊張の面持ちを浮かべながら、アジア大会へと抱負を口にした。「日本選手権では夢を見ているような気持ちで、今も代表になれた時間が