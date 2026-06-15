アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の佐野昌哉が、１６日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。服を買わない理由を明かした。佐野以外のメンバー・小島健、正門良規、末澤誠也は、佐野に対し「服は自分のお金で買えば？」と思っているそう。小島によると、佐野は「最近、服（衣装）を着させていただいた後、スタイリストさんにおねだりして、スタイリストさんに服をいただくことが多い。本当に服を買わない」そう