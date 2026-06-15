ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱ―リハック―」の「Ｗ杯見守る会」が生配信され、日本―オランダ戦を現地で生観戦した幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が試合を振り返った。日本は格上のオランダ相手に２度追いつき、２―２の引き分けに持ち込んだ。箕輪氏は「いいものを見た。泣いちゃったくらい感動した。実力的には負けていたが、同点にした団結力ですね。奇跡の同点です」と目を細めた。同グループのチュニジアはスウェ